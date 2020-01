Stolpersteine : Stadt gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Am „Stolperstein“ für Franz Frerich legte Rainer Köster (links) Blumen zum Gedenken nieder. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus (sade) Am 22. November 1938 werden bei Kettwig zwei fest aneinander gebundene Leichen aus der Ruhr gezogen. Es stellt sich heraus, es sind die beiden Heiligenhauser Karl und Rosa Aron, deren Sanitätswarengeschäft und die dazu gehörende Klempnerei an der Hauptstraße 252 in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 verwüstet, geplündert und zerstört wurden.

Dort wurde auch das Ehepaar, 56 und 48 Jahre alt, zuletzt gesehen.

In zwei gleichlautenden Meldungen der Heiligenhauser SD zum Mordfall Aron hieß es, trotz eindeutiger Hinweise auf einen Mord: Es läge Selbstmord vor. Aber auch nach dem Krieg kam es nicht zu einer Wiederaufnahme der Ermittlungen. „Der Mord an Familie Aron wurde einfach nicht thematisiert. Die Täter wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Man stieß damals noch lange auf eine unsichtbare Mauer des Schweigens“, sagt Rainer Köster. Der Forscher und Kreispolitiker der Linken lud gestern zum ‚Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus‘ angesichts der Befreiung der Auschwitzer Vernichtungslager vor 75 Jahren, zum gemeinsamen Erinnern an die Heiligenhauser Opfer des Unrechtsregimes ein. Als Treffpunkt dienten dabei die Stolpersteine, die in Heiligenhaus bereits verlegt sind, wie dem für den Regimekritiker Franz Frerich am Rathausplatz (Am 4. August 1944 im Zuchthaus Brandenburg durch das Fallbeil hingerichtet). Gedacht wurde aber auch der Menschen, an die (noch) kein Stein erinnert. An den polnischen Arbeiter Stanislaus Zrubeck zum Beispiel, der gegenüber seinem Arbeitgeber gegenüber aufsässig gewesen sei und ohne Urteil am 18. Januar 1943 als „abschreckendes Beispiel“ vor den Augen von 60 Landsleuten in der Abtsküche aufgehängt wurde.

Insgesamt 75.000 Stolpersteine erinnern an die Opfer der NS-Herrschaft. Fünf davon in Heiligenhaus. Es werden weitere folgen: Die Steine für drei weitere Opfer sind bereits beschlossen: Hildegard, Siegmund (genannt Semmy) und sechsjährige Günter Oss starben am 22. April 1942 im Konzentrationslager Izbica. „Der gemeinsame Todestag deutet auf gemeinsame Tötung hin, zum Beispiel durch Gas“, schreibt Köster in seinem Buch „Ewig kann‘s nicht Winter sein ...“, in dem er Opfern mit Bezug zu Heiligenhaus und ihren Spuren gefolgt ist.