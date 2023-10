100 Jahre Rathaus Ein Konzert zum Geburtstagsausklang

Heiligenhaus · So schön können Geburtstage sein: Das Rathaus wurde 100 Jahre alt und das wurde in Heiligenhaus ausgiebig und stilvoll gefeiert – in nostalgischen Kostümen, mit Casino und einem Bürgerdinner.

16.10.2023, 13:32 Uhr

Das Richter Ensemble spielte zum Abschluss des Rathausgeburtstags im Ratssaal. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Marita Jüngst

Von Marita Jüngst