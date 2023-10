Goldmedaillen für Bepflanzung Gärtnerei Vößing ist bei Bundesgartenschau erfolgreich

Die Gärtnerei Vößing betreibt an der Friedenstraße in Heiligenhaus einen Blumen- und Friedhofsgärtnerei-Betrieb sowie in Wülfrath an der Mittelstraße eine Gärtnerei für Grabgestaltung. Das Familienunternehmen ist inzwischen seit mehr als 20 Jahren am Ort. Bereits bei der Bundesgartenschau in Heilbronn im Jahr 2019 hatte die Gärtnerei unter anderem Silber- und Bronzemedaillen gewonnen. Nun folgte die mehrfache Auszeichnung in Gold.