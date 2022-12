Neu in Heiligenhaus Bargeldlos zahlen mit Stadt-Gutschein

Viel Marktforschung und Software-Kunde haben Verwaltung und Stadtmarketing betrieben, um mit einem neuen Angebot Handel und Gastronomie in der Innenstadt zu fördern – nicht nur zu Pandemiezeiten. Ergebnis: Der digitale Stadt-Gutschein ist da. Er ermöglicht bargeldloses Zahlen an bisher 15 Stellen in der Stadt.