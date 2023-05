Fest in der Innenstadt Heiligenhaus feiert und genießt den Frühling

Am Stand der Gesamtschule Heiligenhaus war ausgestellt, was die Schülerinnen und Schüler so alles aus alten Dingen gebastelt haben. „Aus Alt mach Neu“ heißt das Projekt und befasst sich mit Upcycling. Da wurden LPs zu Uhren und Dosen zu bunten Papierkörben. Theo führte vor, was mit einer Tesla-Spule möglich ist. In einem abgedunkelten Kasten wurden nicht nur knisternde Blitze erzeugt, sondern auch Musik übertragen. „Es ist verblüffend, dass man das ohne Lautsprecher hören kann“, meinte der 10-Jährige.