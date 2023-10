Frauen Union Heiligenhaus Uschi Klützke tritt ein letztes Mal als Vorsitzende an

Heiligenhaus · Vergangene Woche besuchte die Frauen Union Heiligenhaus eine Ballettaufführung in Essen. In dieser Woche stehen die Vorstandswahlen an.

15.10.2023, 13:27 Uhr

Uschi Klützke ist seit Beginn an Vorsitzende der FU Heiligenhaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Einen wunderbaren Ballettabend erlebten rund 30 Frauen der CDU Frauen Union Heiligenhaus (FU) im Aalto-Theater Essen. Bequem mit Bussen ging es im Rahmen der Abonnement-Fahrten, die vom Kulturbüro organisiert werden, Donnerstagabend los. Eigentlich ist Ballett eine stumme Kunst. Aber diese Inszenierung erzählte durch vielfältige Darstellungen eine spannende Geschichte über das Leben und die Filme des Stummfilm-Künstlers Charlie Chaplin. „Wir erlebten eine tolle Aufführung voller Witz, Romantik und Melancholie. Das Ensemble hat herausragend, voller Leidenschaft und Freude getanzt. Vom klassischen Spitzentanz bis zum zeitgenössischen Tanz war alles dabei“, so Uschi Klützke, Vorsitzende der Frauen Union. Begeistert waren die Damen der FU auch von der Einspielung des Films „Der große Diktator“, einer Satire auf Adolf Hitler und den Nationalsozialismus, der die politische Seite des kleinen Manns mit Schnurrbart, Melone und Spazierstock zeigte. „Eine Botschaft, die leider bis heute von großer Bedeutung ist“, erklärt die FU-Vorsitzende. Uschi Klützke: „Vielen Dank an das Kulturbüro der Stadt Heiligenhaus, Katrin Neuhaus, für die hervorragende Organisation. Das war ein kultureller Leckerbissen. Wir alle fuhren mit einem Lächeln im Herzen nach Hause. Ganz im Sinn von Charlie Chaplin, von dem ja der berühmte Satz stammt: „Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag." Bereits am Dienstag, 17. Oktober, treffen sich die Mitglieder der Frauen Union wieder. Dann steht um 18.30 Uhr im Waldhotel an der Parkstraße 38, Raum Nachtigall, die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen auf dem Programm. Uschi Klützke tritt dann zum 15. und letzten Mal zur Wahl der Vorsitzenden der CDU Frauen Union Heiligenhaus an: „Seit Gründung des FU Ortsverbandes 1995 bin ich Vorsitzende. Ein weiteres Mal werde ich nicht kandidieren. Genug ist genug. Aber schön war es doch.“

(RP)