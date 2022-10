Heiligenhauserinnen unterwegs : Frauen Union holt Reise nach Hamburg nach

Die reisefreudigen Damen hatten in Hamburg volles Programm. Foto: Frauen Union

Heiligenhaus (RP) Wegen Corona war vor zwei Jahren die Reise nach Hamburg abgesagt worden. Mit 31 Damen der CDU Frauen Union Heiligenhaus ging es jetzt endlich im Bus in die Hansestadt.

Untergebracht waren die Reisenden in der Speicherstadt. Von dort aus startete das vielfältige Programm mit einer Alstertour mit Boot, Abendessen im Hafen mit herrlichem Blick und leckerem Essen , Besichtigung und Führung durch das Gebäude der Elbphilharmonie mit Plaza, atemberaubende Aussicht auf die Elphi, dann nach einem urigen Essen in einer Brauerei, war abends der eigentliche Höhepunkt: Konzert im großen Saal mit dem Elbphilharmonie Orchester, Dirigent Geiger und über 100 Musiker, die hinreißende Filmmusik spielten, zuletzt Musik aus Goldfinger.

Organisatorin Uschi Klützke schaffte es, am letzten Tag morgens das Rathaus zu bersichtigen, ein fasziniereder Bau und Sitz der Hamburger Landesregierung und des Stadtrates. Anschließend ging es im Bus mit Führer durch die Stadt mit Besichtigung der Michaeliskirche, des Michel. Zum Schluss machten die Damen dann noch Station an den Landungsbrücken für ein leckeres Fischbrötchen und dann ging es wieder heim nach Heiligenhaus.

Die nächsten Ausflüge sind am 2. November in den Landtag (schon ausgebucht) und am 2. Dezember nach Raesfeld zum Weihnachtsmarkt. Hier sind noch Plätze frei. Anmeldungen bei Uschi Klützke Tel. 02056/68809.