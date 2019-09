Heiligenhaus : Frau Kühne denkt über den Alltag nach

Requisiten? Wozu denn das? Wenn Frau Kühne ins Nachdenken gerät, sind die Ergebnisse selbsterklärend. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Heiligenhaus Die Niederrheinerin hatte im Heiligenhauser Club kein Problem damit, von Hölzken auf Stöcksken zu kommen.

Ralf und Sven haben es weiß Gott nicht einfach. Als Ehemann und Sohn von „Frau Kühne“ kriegen beide im neuen Programm „Okay. Mein Fehler“ ordentlich ihr Fett ab. So hat Sven jetzt seinen Führerschein und beim „Betreuten fahren“- Sven ist erst siebzehn- muss der junge Mann mit der Mutter auf dem Beifahrersitz so einiges aushalten. „Boah, da is da dat Stoppschild und wat macht der. Der bleibt da stehn und fährt nicht weiter. Ich sach, Sven, bis drei zählen, ja, aber Sekunden, nich Stunden“, poltert die Kabarettistin los, „oder wartese dat dat Stoppschild grün wird?“

Ingrid Kühne, 50 Jahre, „Kodderschnauze“, leicht korpulent, leger gekleidet, lässt nichts unkommentiert, alltägliche Situationen, die jeder kennt- Chipsessen vor der Glotze, telefonieren mit Mama- persifliert sie so gekonnt, dass manch ein Besucher vor Lachen fast vom Stuhl kippt. Dabei bedient sich die Xantenerin nicht nur der Kraft der Worte und ihres niederrheinisch- ruhrpöttischen Dialektes, sie beherrscht die großartige Kunst, mit wenig Mimik und Gestik viel zusagen. Es ist dieses leicht genervt- verdatterte, leicht spöttische um die Mundwinkel, gepaart mit phlegmatischer Körpersprache (mit dem Arm etwa müde abwinken), dass Ingrid Kühne so authentisch wirken lässt in der Rolle, die sie verkörpert- obwohl man fast dazu tendiert zu glauben, dass sich die Kabarettistin gar nicht verstellt, ondern schlicht ihr komisches Naturell erkannt und auf die Bühne gebracht hat. Wenn etwa Ralf, seit 24 Jahren ihr Ehemann, „de gute Teller für de Schnittchen nimmt und nicht de Brettchen“, dann ist die gespielte Empörung auf der Bühne groß, aber denkbar wäre, dass Ralf tatsächlich für diese unverschämte Tat, zu Hause am Niederrhein, zur Rechenschaft gezogen wurde. Ingrid Kühne nimmt die Menschen um sich herum gerne liebevoll auf die Schippe, am allermeisten aber nimmt sie sich selbst und vor allem ihr Körpergewicht nicht allzu ernst „Ich finde dat mit dem Teilen können is wichtig, aber es gibt Dinge, die teilt man nicht. Zum Beispiel Chips, ungarisch“, lässt sie ihr Publikum wissen, „auch nicht mit Ralf.“

INFO Wie eine Bühnenkarriere begann Die Kabarettistin sammelte bereits mit 12 Jahren erste Bühnenerfahrungen. Sie ist gelernte Schriftsetzerin. Die 50jähirge ist Botschafterin der Hermann-van-Veen-Stiftung und setzt sich für Kinder und Behinderte ein. www.ingrid-kuehne.de