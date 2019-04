Heiligenhaus : Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Heiligenhaus Drei Autos krachen auf der Höseler Straße ineinander.

(RP) Die Polizei berichtet von einer veritablen Karambolage auf der innerstädtischen Höseler Straße. Ein Unfall wohl in Folge von Unachtsamkeit. Der Hergang: Am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Heiligenhaus, mit einem Renault Kangoo mit Anhänger, die Höseler Straße (B 227) in Heiligenhaus, aus Richtung Ratingen kommend, in Richtung Innenstadt. „In Höhe der Hausnummer 50 bemerkte er zu spät, dass in gleicher Richtung vorausfahrende Fahrzeug stoppten, um einem Fahrzeugführer das Einbiegen in die Bundesstraße von einem Firmengelände zu ermöglichen“, teilt die Polizei mit.