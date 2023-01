Tatverdächtiger festgenommen Frau von Mann bedroht und angeschossen – Großeinsatz in Heiligenhaus

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen am Schopshofer Weg in Heiligenhaus: Um 6.35 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei. Es habe Schüsse gegeben. Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann auf RP-Anfrage bestätigte, habe ein Mann eine Frau angeschossen und damit gedroht, eine Wohnung anzuzuzünden. Mit starken Kräften rückten Polizei und Feuerwehr aus. Es gab Verletzte, die Verletzungen seien aber eher leichter Natur, so ein Polizeisprecher.