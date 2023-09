Genuss in Heiligenhaus Marché Français bietet kulinarische Spezialitäten aus Frankreich

Zu musikalischer Begleitung über den Markt flanieren, an den verschiedenen Ständen verweilen und allerlei Köstlichkeiten entdecken, während der lieblich feine und unverwechselbare Duft von Lavendel in die Nase steigt — so lässt sich das Savoir-vivre mitten in Heiligenhaus zelebrieren. Zur Kunst, das gute Leben zu genießen, gehört natürlich auch, möglichst viele der angebotenen kulinarischen Leckereien zu probieren. Das ist auf dem Französischen Markt ausdrücklich erlaubt.