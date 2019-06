Heiligenhaus : Frankfurter Straße macht große Sorgen

Heiligenhaus Auf dem Tisch liegen zwei Varianten, wie die Strecke saniert, zumindest aber repariert werden könnte. Beides kostet viel Geld.

Im Vorfeld hatten Anlieger ihre Sorgen in einem Schreiben an die Verwaltung geäußert. Darin heißt es: „Wir als Anlieger kennen die Schwachstellen im Straßenbereich und befürworten, dass die Gefahrenstellen repariert werden. Wir sprechen uns aber gegen eine Komplettsanierung aus, da diese unseres Erachtens nicht notwendig ist.Vor vier Jahren wurden die Häuser an die öffentliche Entwässerung angeschlossen, vor anderthalb Jahren wurde ein Glasfaserkabel in derStraße verlegt. Die verkehrstechnischen Behinderungen möchte ich nicht näher erläutern, diese waren zum Teil unzumutbar und es bedarf in so kurzen Zeitabständen keiner Wiederholung. Ferner sind die Arbeiten für die Verlegung des Glasfaserkabels mit schweren Einsatzgeräten in hohem Maße für die derzeit vorhandenen Schäden in der Straße verantwortlich. Außerdem kursieren Äußerungen, dass in absehbarer Zeit die Stadt Heiligenhaus die Elektroversorgung der Frankfurter Straße übernehmen und ein neues Erdkabel verlegen wird. Soll das im Zuge der Sanierung geschehen?“