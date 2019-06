Heiligenhaus : Ein Mann geht auf Tornado-Jagd

Heiligenhaus Schön’ Wetter machen? Nicht die Sache von Markus Schulz. Mit dem PC Stürme aufspüren – das schon eher.

Wer, außer der Feuerwehr, braucht denn sowas? Zum Beispiel ein Fotograf wie Schulz. „Naturgewalten aller Art haben mich schon immer fasziniert. Eigentlich, so lange ich denken kann.“ Das seien eben Dinge, die über menschliche Kräfte hinausgingen und darin liege die ganze Faszination. Das ist der eine Teil der Geschichte des Neu-Heiligenhausers, der vor einem Jahr aus dem Kreis Recklinghausen in den Nonnenbruch zog. weil er den Anfahrtsweg zu seiner Arbeitsstelle Schichtarbeit in einem Aluminiumwerk in Neuss verkürzen wollte.

Hinzu kommt eine zweite Leidenschaft: die Fotografie. In der Kombination ergibt sich ein Hobby, dass seinen Ursprung in den USA hat: Dort heißt es „Storm Chasing“, hierzulande nennt man Leute wie Markus Schulz „Sturmjäger“. Der Traumtag eines Sturmfängers sieht ungefähr so aus: „Vor ein paar Wochen habe ich auf dem Bildschirm gesehen, wie eine Gewitterfront von Frankreich und Benelux kommend, Richtung Nordosten zog. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin losgedüst, zuerst Richtung Aachen.“ Wetterradar und Navi führten ihn schließlich doch woanders hin, an den Niederrhein. Nahe Alpen gelangen ihm prachtvolle Aufnahmen einer Gewitterzelle. Aber so richtig zufrieden machte das den Mann nicht, der in seine Freizeit in gleicher Sache – Wettextreme in ganz Nordrhein-Westfalen auf Tour geht.“ Aus dieser Zelle entstand ein Tornado – allerdings 70 Kilometer weiter bei Borken.“ Da wäre Schulz zu gern in der Nähe gewesen. Denn ein echter Tornado, der fehlt (noch) in seiner Fotosammlung. Und gar keine Angst vor solchen Gewalten? „Nein. Man muss wissen, wann man sich in Sicherheit bringen muss“, sagt er seelenruhig. Bei Gewitterzellen sei das spätestens dann der Fall, wenn es anfange zu regnen.