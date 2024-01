Hochschule Bochum Forschungsschwerpunkte für eine nachhaltige Zukunft

Das Forschungsfeld „Data-Driven & Smart Technologies“ konzentriert sich auf die Nutzung von Daten im Kontext von künstlicher Intelligenz und Data Science und auf das Zusammenspiel von Software mit mechanischen und elektronischen Systemen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Interdisziplinären Institut für Angewandte KI und Data Science Ruhr (AKIS) und der BO Smart Factory ermöglicht es, Lösungen für urbane Entwicklungen, Wassermanagement und ressourceneffiziente Produktionstechnologien zu erforschen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Anwendung von Themen aus der Informatik in den Bereichen Smart City & Smart Home, Bildung und Produktionstechnik. „So gestalten wir durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zukunftsweisende Innovationen. Gemeinsam setzen wir auf nachhaltige Antworten in Bereichen wie Green & Trustworthy AI, Logistik und Smart City Entwicklungen", so Dr.-Ing. Alexandra Lindner, Leiterin Forschungsförderung.