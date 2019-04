Heiligenhaus : Folk im Doppelpack mit Gästen aus Mansfield

Heiligenhaus (RP) Der Club an der Hülsbecker Straße lädt ein zum nächsten „RockME“-Konzert am Montag 6. Mai, 20 Uhr. Zu hören sind dort „Ferocious Dog“ und als Gastband „Fricklesome Amsel“.

Ein Treffen von Musikern aus Heiligenhaus und der Partnerstadt Mansfield also. Ferocious Dog wurden bereits als beste Folk-Punk Band Englands beschrieben.Die sechsköpfige Band mischt Folk mit Rock, Reggae und keltischen Einflüssen. Die Dogs waren lange nicht mehr in Heiligenhaus. Und wer ihre Auftritte auf dem Heiligenhauser Stadtfest nicht vergessen hat weiß was ihn oder sie erwartet.