Neu in Heiligenhaus : Licht-Experten von „Nextorch“ ziehen ein an der Gohrstraße

Heiligenhaus Fordernde Wochen hat die Belegschaft der Firma Nextorch hinter sich. Um Kosten für den Einzug an der Gohrstraße 22 im Zaum zu halten, haben Mitarbeiter Sonderschichten eingelegt.

Die Crew des Unternehmens, das auch im chinesischen Guangdong einen Firmensitz hat, fühle sich sich in Heilgenhaus sehr wohl und wurde von den neuen Nachbarn sofort freundlich in der sympathischen, nordrhein-westfälischen Stadt aufgenommen. „Hilfsbereitschaft wird hier noch großgeschrieben.“ Was sie besonders freut: „Der ehemalige Besitzer der alten Metallfirma wohnt sogar gleich gegenüber und freut sich sehr, dass er mit seinen über 80 Jahren täglich erleben konnte, wie seine alte Wirkungsstätte tatkräftig modernisiert wurde.“

Neben dem Lager, den Produktionsräumen und den Büros wurde gerade auch noch das Sortiment erweitert. Nextorch, gegründet 2005 und Inhaber von 140 Patenten rund um mobile Beleuchtung, ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller hochwertiger LED-Taschenlampen, Kopflampen und gefragter Lieferant für behördliche Einsatzmittel, wie Teleskop-Einsatzstöcke für die Polizei und Justiz. Die aktuelle Produkt-Liste enthält 175 Produkte, die ab sofort aus Heiligenhaus an die Partner in ganz Europa geschickt werden. So sei gerade eine Lieferung von 1600 brandneue LED-Stirnlampen an einen Rettungsdienst von Heilgenhaus nach Spanien auf die Reise geschickt worden. Und sogar in der Antarktis sei Nextorch vertreten: Produkte sind in Form von Taschenlampen und Infrarot-Signal-Lichtern mit an Board des Forschungsschiffs Polarstern.