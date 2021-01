Traditionsunternehmen in Heiligenhaus : Fuhr sendet für internationale Messe aus eigenem Studio

Heiligenhaus Seit vielen Jahren ist die Traditionsfirma Fuhr mit einem eigenen Messestand auf der Messe Bau in München vertreten. Diesmal lief sie aufgrund der Pandemie-Lage komplett online.

(RP/köh) Für die Heiligenhauser Spezialisten war frühzeitig klar: Ein rein digitales Format stellt in der gegenwärtigen Zeit keinen Hinderungsgrund für eine Messeteilnahme dar. Und man kann im Rahmen der Messe online mit Geschäftspartnern und potenziellen Kunden die Kommunikation und den Austausch pflegen. Die Bilanz aus Heiligenhauser Sicht: „Auch wenn Besucher und Aussteller sich für künftige virtuelle Messen aufgrund der ein oder anderen Unzulänglichkeit in der Bedienung sicherlich eine optimierte Plattform im Hintergrund wünschen, so war die Veranstaltung eine schöne Erfahrung für uns und unsere Gäste.“

Parallel wird Fuhr das Format der Online-Präsentationen weiterhin für Produkt-Schulungen nutzen. Diese sehen die Experten gerade in der momentanen Situation als eine sinnvolle Alternative zu Vor-Ort-Terminen an. So haben die Kunden die Möglichkeit, sich auf dem aktuellen Stand zu halten. Interessierte Partner können sich auch für individuell gestaltete Schulungstermine mit den Schloss-Spezialisten in Verbindung setzen.