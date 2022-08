Heiligenhaus war mit dabei : FilmSchauPlätze legen bei den Besucherzahlen wieder zu

Die Zuschauer machten es beim Filmabend im Hangar gemütlich. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Open-Air-Kinoreihe fand an 20 ungewöhnlichen Orten statt, darunter auch auf dem Flugplatz in Meiersberg. Dort musste der Kinoabend wegen Gewitterwarnung in die Flughalle verlegt werden.

Heiligenhaus (jün) Die FilmSchauPlätze NRW sind in Leverkusen-Opladen mit der Vorführung von „Catweazle“ (Regie: Sven Unterwaldt) auf dem NaturGut Ophoven zu Ende gegangen. Die Open Air-Kinoreihe der Film- und Medienstiftung NRW, in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern vor Ort, verzeichnete über 7200 Besucher an 20 Orten in ganz NRW, darunter auch Heiligenhaus, durchschnittlich 360 pro Veranstaltung. Schirmherr der FilmSchauPlätze 2022 war Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Open Air-Kino an außergewöhnlichen Orten mit einem zum Ort passenden Film und Rahmenprogrammen, bei freiem Eintritt zu den Filmen – dieses Konzept hat sich auch in der 24. Ausgabe bewährt, nach dem pandemiebedingten Ausfall 2020 und einer eingeschränkten Ausgabe 2021.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder so viele Besucher den Weg zu den FilmSchauPlätzen gefunden haben, und wir danken allen Partnern für ihr Engagement. 20 Open Air-Kinoabende mit Komödien, Dramen und Dokumentarfilmen und 20 Kurzfilmen aus Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass das Publikum das gemeinsame Kinoerlebnis auf der großen Leinwand zu schätzen weiß“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW.

„Die FilmSchauPlätze sind auch deshalb beliebt, weil sie nicht nur auf die Filme, sondern auch auf die schönen Ecken Nordrhein-Westfalens aufmerksam machen – ein Konzept, das beim Publikum wirkt“, ergänzt Projektleiterin Anna Fantl.

Die FilmSchauPlätze zeigen an besonderen Orten besondere Filme, dazu jeweils einen Kurzfilm aus NRW im Vorprogramm. Der Eintritt ist immer frei, passende Rahmenprogramme der Veranstalter vor Ort komplettieren den Open Air-Kinoabend. 2022 wurde unter anderem an Sprungschanzen, auf Flugplätzen wie in Meiersberg, alten Industrieanlagen und Marktplätzen vor gut gefüllten Reihen gespielt. In einem Sommer mit wechselhaftem Wetter hielten selbst Sturmwarnungen (in Heiligenhaus) und Starkregen (in Bad Oeynhausen) das Publikum nicht vom Besuch der FilmSchauPlätze ab.