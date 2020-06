Heiligenhaus : Wo Feuerwehr-Nostalgie Trumpf ist

Heiligenhaus Das freut die Fans: Am Sonntag, 28. Juni, 11 bis 17 Uhr, öffnet das Feuerwehrmuseum wieder seine Türen. Besonderheiten: Besucher müssen Mund-Nasenschutz tragen – und Führungen können noch nicht stattfinden.

Das Stichwort dabei: Freiwillig. Denn es sind ehrenamtliche Kräfte, die den Wehrdienst leisten und so wird auch das Feuerwehrmuseum von engagierten Kräften ehrenamtlich betrieben – und auch mindestens so leidenschaftlich. Wer sich davon selbst überzeugen will, der kann sich am Sonntag, 28. Juni, 11 bis 17 Uhr, selbst an der Abtskücher Straße davon überzeugen.

Ein ganz besonderes Exponat stammt dabei aus den Anfängen der hiesigen Wehr, eine Fahne. Die galt einmal als verschollen, wurde dann aber doch wieder gefunden und ist nun, hinter Glas, zu bestaunen. Die Herausforderung sei dabei, das Exponat so auszustellen, dass es sichtbar, aber trotzdem bestmöglichst geschützt ist. Dafür stehen die Feuerwehrmuseen in Deutschland in engem Austausch, zum Beispiel bei Tricks und Tipps. Zu denen gehört zum Beispiel, dass die Fenster des Museums mit Schutzfolien beklebt sind, damit es in den Räumlichkeiten nicht zu warm wird und UV-Licht draußen bleibt, das schützt die Ausstellungsstücke. Zu sehen gibt es zum Beispiel ein riesiges Arsenal an unterschiedlichsten Helmen aus verschiedenen Zeiten der Brandbekämpfung. Und die zeigen die Stadtgeschichte ganz lebendig, denn die Helme waren früher kleiner als heute. Die Helme gehören dabei zu den etwa 10.000 Stücken des Museums, von denen ein Teil in der Ausstellung zu sehen ist und der Rest im Lager liegt. Das Museum gründet auf der Sammlung des Heiligenhauser Feuerwehr-Urgesteins Günter Brunnöhler. Auf gut 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es hier allerhand zu sehen, wie sich die Brandlöschtechnik von Eimerketten und Pumpwagen bis in die heutige Zeit entwickelt hat, genauso wie die Entwicklung von Atemschutzmasken oder der Fernmeldetechnik. Eine besondere Attraktion sind immer wieder auch die Feuerwehrwagen, die die Besuchergruppen beeindrucken.