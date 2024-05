Einsatz in Heiligenhaus Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Die sonntägliche Morgenruhe wurde in der Oberilp durch einen großen Feuerwehreinsatz gestört: Kurz nach zehn Uhr brannte es in einer Wohnung an der Harzstraße. „Als die ersten Kräfte eintrafen, war bereits eine Fensterscheibe geplatzt, die Wohnung befand sich in Vollbrand. Menschen standen auf den Balkonen, die wir sofort mit der Drehleiter gerettet haben“, schildert Feuerwehrsprecher Dominic Wulf die Lage.