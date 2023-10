Einsätze am Samstag Feuerwehr startet früh in einen einsatzreichen Tag

Am Abend rückten die Kräfte der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall aus. Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr Heiligenhaus um 19.31 Uhr in den Nordring, dort sollte ein Pkw auf der Seite liegen und eine Person verletzt sein. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte die Person das Fahrzeug verlassen und war glücklicherweise unverletzt. Den auf der Seite liegenden Pkw sicherten die Feuerwehrleute. Das Fahrzeug konnte auf der Seite liegend nicht abgeschleppt werden, ein Umkippen gestaltete sich als schwierig, da ein Baum das Aufstellen blockierte. Mit der Seilwinde des Rüstwagens der Feuerwehr zogen die Kräfte den Pkw vorsichtig in eine geeignete Position und stellten ihn anschließend wieder auf die Reifen.