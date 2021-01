An der Herzogstraße : Feuerwehr löscht brennenden Kühlschrank auf Balkon

Heiligenhaus Bewohnerin versuchte vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Auslöser des Brandes könnte eine Kerze gewesen sein. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

(RP) Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Herzogstraße war am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr führten zunächst zahlreiche Bewohner aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten größeren Schaden. Verletzt wurde niemand.

Aus zunächst unbekannter Ursache brannten Gegenstände auf einem Balkon, so unter anderem ein Kühlschrank. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin, welche sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung befand, wurde durch Rufe auf den Brand aufmerksam. Vergeblich versuchte sie, selbstständig den in Brand geratenen Balkonsichtschutz sowie weitere dort abgestellte Gegenstände zu löschen, was jedoch misslang.