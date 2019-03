Heiligenhaus: Feuerwehr bildet an der Drehleiter aus

Feuerwehr bildet an der Drehleiter aus

Die Drehleiterübung am Rathaus gehört zum Ausbildungsprogramm mit speziellem Lehrgang. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus (RP/köh) Die rote Feuerwehr-Drehleiter auf dem Rathausplatz – das muss nicht in jedem Fall ein Zeichen für einen Feueralarm sein. Zuletzt bildete die Feuerwehr Einsatzkräfte in der Bedienung der Drehleiter aus.

Innerhalb von drei Wochen lernten die Frauen und Männer, wie man das Rettungsfahrzeug steuert und an Gebäuden bestmöglich aufstellt, um Menschen zu retten. Das Rathaus diente als Übungsobjekt.

In über 30 Stunden im Februar und März wurden acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus im Umgang mit dem Drehleiterfahrzeug geschult. Am letzten Februarwochenende begann der Lehrgang auf der Feuer- und Rettungswache mit einem Theorieteil. An den folgenden Wochenenden haben die Frauen und Männer die Steuerung und Bedienung, aber auch interessante Geschicklichkeitsübungen mit dem Korb absolviert.