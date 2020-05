Heiligenhaus : Feuerwehr befreit eingeklemmtes vierjähriges Kind

Heiligenhaus (RP) Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr am Samstag, 9. Mai, in die Spessartstraße aus. Dort war ein vierjähriges Kind mit einem Fuß in den Gullydeckel gerutscht und konnte sich auch mit Hilfe der Eltern nicht befreien.

