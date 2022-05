Feuerwehr Heiligenhaus : Feuer in Absauganlage: Großeinsatz am Schopshofer Weg

Feuer in Absauganlage: Großeinsatz am Schopshofer Weg

Die Einsatzstelle am Schopshofer Weg. Das Feuer war in einem ausgedehnten Rohrnetz ausgebrochen. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Der Einsatz zog sich über Stunden, 50 Retter waren beteiligt. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

(köh) Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Montag um 14.45 Uhr zu einem metallverarbeitenden Betrieb am Schopshofer Weg alarmiert. Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung. Innerhalb einer Absauganlage einer Druckgussanlage kam es in dem Gewerbebetrieb zu einem Brand.