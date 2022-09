Viertelklang in Heiligenhaus : Festival in sechs Locations mit insgesamt 14 Konzerten

Heiligenhaus Los geht es um 16.30 Uhr mit einer Premiere. Das Museum Abtsküche führt durch seine Sonderausstellung zum doppelten Stadtjubiläum. Danach gibt’s Musik.

(RP) Und es geht weiter mit Musik in der Stadt. Das Musikfestival „Viertelklang“, das am morgigen Samstag, 3. September. um 17 Uhr im Museum Abtsküche mit dem Celtic-Folk-Konzert von Columban startet, dann um 18 Uhr mit einem Konzert des Entertainers Vladimir Burkhardt im Waldhotel eröffnet wird und ab 19.30 Uhr in sechs Locations mit insgesamt 14 Konzerten in der Innenstadt weitergeht (St. Suitbertus, Aule Schmet, Kniffte, Special Wines, Tanzschule Heigl und Open-Air am Hotel Neues Pastorat), hofft auf viele Besucher.