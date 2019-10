Heiligenhaus : Ferienspaß beginnt hinterm Haus

Jonathan Köhlinger zeigt der Kindergruppe den spielerischen Umgang mit Pfeil und Bogen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Programm vor Neustart in 2020: An der Harzstraße 9 organisieren Stadt und Diakonie Freizeit für Flüchtlingskinder.

Manchmal steht der Zufall Pate für den guten Einfall. So ging es Jonathan Köhlinger, als er im Rathaus Ideen für ein besonderes Ferienprogramm zusammenstellte.

„Wir bieten das an der Harzstraße 9 regelmäßig an. Und zu Beginn gab es Dart und Kickern im Angebot. Die gemalte Dartscheibe haben Kinder mit einer Bogen-Zielscheibe verwechselt. Also holen wir das Bogenschießen jetzt nach“, verrät Köhlinger. Für die erste Ferienwoche gab es für eine kleine Gruppe Flüchtlingskinder noch mehr: Einen Tag lang stand Holzbau auf dem Programm, außerdem Ausflüge in den Wildpark Düsseldorf und in den Kletterwald Langenberg. Dazu eben ein kleiner Grundkursus im Bogenschießen hinterm Haus an der Harzstraße 9. Gestern ging es mit einem Kinoabend im Haus zu Ende. Ein Filmwunsch stand schon früh fest: „König der Löwen“.

INFO So läuft das Projekt nächstes Jahr weiter Stabwechsel: Die Bergische Diakonie hat seit 2016 das Hilfsprogramm für Flüchtlinge an der Harzstraße 9 aufgebaut. Zum Jahresende läuft der Vertrag aus. Der Sozialbereich der Stadt übernimmt. Ziel ist es, für Betreuung an fünf Wochentagen zu sorgen.

Das Ferienprogramm ist nur ein Bestandteil der Arbeit, die sich Diakonie, Stadt und Bürgergemeinschaft Oberilp (BGO) an der Harzstraße teilen. Das Haus bietet seit 2016 Flüchtlingsfamilien Wohnraum, zusätzlich zum Asylbewerberheim an der Ludgerusstraße, für das Köhlinger ebenfalls zuständig ist. „Zurzeit wohnen an der Harzstraße 16 Familien und 38 alleinstehende Männer und Frauen, insgesamt 134 Personen. An der Ludgerusstraße sind aktuell 20 allein lebende Männer untergebracht“, so der statistische Stand der Dinge.

Mit dem Kauf des Hauses verband die Stadt von Beginn an die Idee, ein Netz von Hilfestellungen speziell für Familien zu knüpfen. Man ist bemüht, für anerkannte Asylbewerber auch Wohnungen auf dem freien Markt zu finden. Und es gibt Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann. Köhlinger nennt das Projekt „Gemeinsam klappt’s“. Hier fließen Fördergelder für angehende Auszubildende. Von 2016 an war „Harzstraße 9“ allerdings auch ein spezielles Oberilper Projekt. „Ehrenamtler sind hier nach wie vor schwer aktiv“, sagt Köhlinger. So hätte es eine Spende ermöglicht, eine Wohnung im Haus anzumieten, eine Lehrerin einzustellen und Nachhilfeunterricht zu organisieren. Ergebnis: „Die Kinder sind begeistert von ihrer Lehrerin.“