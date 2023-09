Ferienprogramm in Heiligenhaus Abenteuer vor der Haustür erleben

Herbstzeit ist Bastelzeit – Kastanien, bunte Blätter, Bucheckern oder Eicheln – die Natur spendet in dieser Jahreszeit viel Material. Der Club Heiligenhaus bietet eine Herbstbastel-Rallye für Kids zwischen sechs und acht Jahren an. Erst heißt es – raus in die Natur – Material sammeln. Später wird aus den gesammelten Materialien dann etwas „Herbstliches“ gebastelt. Ein Kurs findet am Donnerstag, 5. und Freitag, 6. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Kurs II in der zweiten Ferienwoche am Donnerstag, 12. und Freitag, 13. Oktober, auch von 9 bis 12 Uhr. Die Teilnahme an der Herbstbastel-Rallye ist kostenfrei.