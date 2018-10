Heiligenhaus. Ferien mit Sportkeglern

Heiligenhaus Die Ferienaktion für zwei Dutzend Kinder ist ein Baustein im Jahreskalender des Vereins.

Damit ist sie in guter Gesellschaft. „Wir haben derzeit 16 junge Sportkegler unter 18 Jahren im Verein“, sagt Grote. Das gehe schon in Ordnung, aber „optimal wären 20 bis 30“. Daran arbeitet der Verein. Erste Erfolge hat Grote schon zu verzeichnen: „Die Schule Schulstraße hat inzwischen eine AG gegründet – auf unsere Anfrage nach Interesse hin gab es schnell 30 Zusagen.“ Diese AG-Treffen sind jetzt erstmal bis weit ins nächste Jahr hinein verteilt. Auch in dieser Woche erwartet Grote noch zweimal Besuch von Kindern aus dem offenen Ganztagsbetrieb der Grundschulen Schulstraße und St. Suitbertus. Im Ganzen sei es nicht ganz leicht, die Kinder von einem „optimalen Einstiegsalter von zehn Jahren“ langfristig bei der Stange zu halten, was den Vereinssport angehe. Und das nicht nur, weil ab 14 Jahren „mit der schweren Erwachsenenkugel gekegelt wird“. Auch über seinen eigenen Sport hinaus setzt sich Grote im Stadtsportverband Heiligenhaus für den Nachwuchs in den Vereinen ein. Vor knapp zwei Wochen gab es in Heiligenhaus den zweiten „Sports Action Day“ – eine Art Kennenlernmesse für acht Sportarten an einem Sonntagvormittag, organisiert von den Vereinen. Das Angebot reicht vom klassischen Turnen oder Judo bis hin zu neuen Sportarten wie „Floorball“, angeboten von den Fußballern. Der Tag soll nach dem zweiten Anlauf nun regelmäßig stattfinden, der Turnus steht aber noch nicht fest. Immerhin kamen diesmal 200 Kinder mit Eltern. „Die Hütte war voll“, sagt Grote. Allerdings sei es schwierig, den Erfolg des Tages für jeden einzelnen Verein auszuwerten.