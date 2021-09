Heiligenhaus : Neustart-Fest feiert Rückkehr des Straßenfestes

Heiligenhaus An zwei Tagen lockte das Stadtmarketing mit einem bunten Programm auf die Hauptstraße. Nach der Absage des Frühlingsfest im vergangenen Jahr und allen folgenden Festen, war es die erste größere Veranstaltung, die in der Innenstadt überhaupt wieder stattfinden konnte.

HEILIGENHAUS Mehr als nur ein Hauch von Normalität wehte am Wochenende durch die Stadt: Das Neustart-Fest des Stadtmarketings lockte gleich an zwei Tagen wieder zur Begegnung auf die Hauptstraße – mit 3G-Regelung und Masken. Nach der Absage des Frühlingsfest im vergangenen Jahr und allen folgenden Festen, war es die erste größere Veranstaltung, die in der Innenstadt überhaupt wieder stattfinden konnte. Es war die Rückkehr zu Livemusik unter freiem Himmel, beispielsweise vom Chor Singing People, Drehorgelspielern, dem Orchester der Musikschule oder auch von Musiker Lutz Strenger, aber natürlich auch die Rückkehrer anderer kultureller Genüsse. So erobert sich das Kunstquadrat einmal mehr nicht nur die Straße in ganz eigener Form und Farbe, ebenso wie die Theatergruppe Drama Hilinci.