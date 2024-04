Stadtmarketing plant großes Fest Heiligenhaus feiert den Frühling

Nach dem Musikevent „Heiligen Rock“ in der Heiligenhauser Gastronomie am 27. April folgt acht Tage später die zweite Veranstaltung des Stadtmarketing Heiligenhaus: Am 5. Mai lockt das Frühlingsfest in die Innenstadt. „Um 7 Uhr werden die Parkplätze an der Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Kirchplatz gesperrt, ab 8 Uhr wird die Straße dicht gemacht“, kündigt Stadtmarketing-Koordinator André G. Saar an.