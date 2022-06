Freizeitspaß in Heiligenhaus : Große Sommerparty am Panoramaradweg

Heiligenhaus Umsonst und draußen geht wieder was: Hefelmann-Park und Panoramaradweg sind die Anlauf- und Anfahrstellen für eine große Fahrrad-Sommerparty.

(RP/köh) Zusammen mit den Städten Velbert, Wülfrath und Haan wird der Radweg gefeiert, der die Orte für mehr oder minder konditionsstarke Pedaleure miteinander verbindet. In Heiligenhaus steht am Sonntag, 12. Juni, von 11 Uhr an bis 18 Uhr ein Foodtruck von Freemann stehen. Die Heiligenhauser kennen ihn vom Feierabendmarkt. Serviert werden Burger. Für die musikalische Live-Unterhaltung sorgten Mila sowie The Steve and Toby Morning Show jeweils zweimal 30-Minuten. Kitas und Familienzentren aus Heiligenhaus tragen ein Laufrad-Rennen für Kids aus. Die kleinen Rennfahrer können hier zudem ihren Laufrad-Führerschein erwerben.