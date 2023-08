Wo das Glücksspiel lockt Eintauchen in die goldenen 20er

So strahlend darf getanzt werden, die Band „Evas Apfel“ animiert viele, die Beine und Arme in schnellem Takt herumzuschlenkern. Zu später Stunde folgte eine besondere Überraschung: Vor einem Jahrhundert wurde der Nackttanz populär. Eine Burlesque-Tänzerin ließ kunstvoll die Hüllen fallen und schälte sich anmutig aus einer Champagnerflasche. Die sehenswerten Kostüme hielt Nik Schuhmacher mit einer historischen Holzkamera fest, die mit einer echten Zeitmaschine verbunden war. Innerhalb von einer Minute gab es die Fotos, selbst verständlich in Schwarz-weiß – farbige Bilder kamen erst in den 30er-Jahren auf.