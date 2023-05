Angebot in Heiligenhaus Der Feierabendmarkt belebt die Stadt

Der Feierabendmarkt ist aus dem Heiligenhauser Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Seit Juni 2016 kommen Händler am ersten Donnerstag im Monat – so wie gestern – auf den Platz vor dem Rathaus, um dort Essen, Trinken und Kreatives anzubieten. Mit ihrem ersten Feierabendmarkt im Kreis Mettmann inspirierten die Heiligenhauser auch andere Städte, über einen Markt am Abend nachzudenken.