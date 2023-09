Aktion in Heiligenhaus Familienzentrum Löwenzahn trommelt für Kinderrechte

Zum internationalen Tag der Kinderrechte hatte das Familienzentrum Löwenzahn wieder zum gemeinsamen Trommeln für die Rechte junger Menschen aufgerufen. Die Aktion hat in der Einrichtung Tradition, denn das Löwenzahn-Team engagiert sich schon seit vielen Jahren für Kinderrechte und zelebriert den Tag in Kooperation mit dem Jugendamt und anderen Institutionen. Kinder stark zu machen und Kinderrechte einzuhalten ist den Mitarbeitern des Familienzentrums dabei ebenso wichtig, wie immer wieder an deren Rechte zu erinnern.