Heiligenhaus : Firmen machen sich stark für barrierefreies Wohnen

Um auch im Alter in den eigenen vier Wänden ohne Probleme leben zu können, kann die Wohnung barrierefrei gemacht werden. Gerade mit Schiebetüren ist es möglich, dass auch vor allem ältere Menschen, Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollator jederzeit ungehindert von Raum zu Raum gelangen können. So tragen Schiebetüren zu mehr Wohnkomfort bei. „Generell bedeutet Barrierefreiheit durch Schiebetüren einen Komfort, den man nicht mehr missen möchte“, so Verbands-Geschäftsführer Stephan Schmidt. Tipp: Wichtig ist es, beim Kauf darauf zu achten, dass die Schiebetüren den Vorgaben an barrierefreies Bauen nach DIN 18040 entsprechen.