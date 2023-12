Heiligenhaus Stadt senkt Ausstoß von Treibhausgasen

Im Pro-Kopf-Vergleich wird der Rückgang noch deutlicher. So liegen die Treibhausgasemissionen pro Kopf im Jahr 2018 bei rund 6,34Tonnen CO 2 und im Jahr 2021 bei 5,57 Tonnen. Dieser Wert liegt zudem deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 7,7 Tonnen CO 2 . „Natürlich sind die Coronapandemie und die dadurch geänderten Verhaltensweisen, also weniger Verkehr durch mehr Homeoffice, auch eine Ursache für den Rückgang. Dieser Effekt kann nicht explizit beziffert oder aus dem Gesamteffekt herausgerechnet werden. Jedoch deuten die Zahlen darauf hin, dass Heiligenhaus sich auf dem richtigen Weg befindet, den Klimaschutz umzusetzen und die gesetzten Ziele zu erreichen.", erklären die beiden Expertinnen.