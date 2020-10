Heiligenhaus : „Erzählzeit“ und mehr: Lugerustreff macht neue Angebote

Heiligenhaus Beim nächsten Nachmittag der beliebten Reihe „Erzählzeit“ im Ludgerustreff geht es am Montag, 2. November, 15 Uhr, um „Märchen und Geschichten“.

(RP/köh) Die Runde organisiert die Museumspädagogin Irina Wistoff. Ihre Idee: „In dieser Erzählzeit erinnern wir uns gemeinsam an geliebte Geschichten und Sagen aus unserer Kindheit. Rotkäppchen, Frau Holle und die sieben Schwäne. Wer erinnert sich noch? Sich wunderbar zu gruseln oder tragische Liebesgeschichten mitfühlen – was hat uns am meisten begeistert? Wo und vom wem wurden die Geschichten erzählt oder gelesen? Gerne dürfen Märchenbücher und Texte mitgebracht werden.“

An der Ludgerusstraße geht parallel die Arbeit am Schwerpunktthema „Umgang mit Demenz“ weiter. Ein Leben mit Menschen mit Demenz ist oft schwierig. Überwiegend sind es Angehörige, die sich kümmern und Menschen mit Demenz in der eigenen Häuslichkeit versorgen und pflegen.

Um über Demenz zu reden, um die Situation für pflegende Angehörige zu erleichtern und um die Veränderungen des erkrankten Angehörigen besser zu verstehen,

bietet der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften in Zusammenarbeit mit der AOK, dem Caritasverband im Kreis Mettmann und der Awo-Ortsverein Heiligenhaus den Schulungskurs „Leben mit Demenz“ in Heiligenhaus an. Der kostenlose Kurs umfasst vier Termine: 9., 16. und 23. November sowie 14. Dezember, jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Caritas- Ludgerustreff, Ludgerusstraße 2a. Um eine verbindliche Anmeldung wird gebeten, die Gruppengröße ist gegrenzt.

Telefon Ludgerustreff: 02056/ 21189. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite www.alzheimer-nrw.de