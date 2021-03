Feuer in Heiligenhaus : Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Feuer in Heiligenhaus

Sechs Verletzte wurden nach dem Wohnungsbrand an der Nonnenbrucher Straße versorgt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Heiligenhaus Nach dem Feuer in einer Nonnenbrucher Wohnung am Wochenende: Die Ermittlungen laufen nach Polizeiangaben, inzwischen gehen die Experten von fahrlässiger Brandstiftung aus.

(köh) Der 77-jährige Wohnungsinhaber musste am späten Samstagabend, wie berichtet, stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden, fünf weitere Anwohner erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen ihn eingeleitet. „Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 77-jährige Wohnungsinhaber für den Brandausbruch verantwortlich ist“, heißt es im Polizeibericht. Weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe gibt es nähere Angaben. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Mietwohnungen sind aufgrund der Rauchschäden sowie des Löschwassers zunächst bis auf weiteres unbewohnbar. Die Wohnungsinhaber kamen selbstständig bei Verwandten unter oder wurden in ein Hotel gebracht.