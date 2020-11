Aus Landesmitteln : 198.000 Euro für die Innenstadt

HEILIGENHAUS Heiligenhaus erhält Fördermittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte“. Das Geld ergänzt damit ein ohnehin schon angestoßenes Projekt für eine lebendige City.

Hocherfreut war man Ende vergangener Woche im Heiligenhauser Rathaus, als die Mitteilung von Landesministerin Ina Scharrenbach, Chefin des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, über die Bewilligung von Fördermitteln aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte“ eintraf: 198.000 Euro erhält Heiligenhaus demnach für die Entwicklung der Innenstadt und damit ergänzt der Bewilligungsbescheid ein Projekt, das in Heiligenhaus bereits angeschoben wurde.

„Die Fördermittel sind eine erfreuliche und ideale Ergänzung unserer bisher angestoßenen Maßnahmen. Zusammen mit dem in Erarbeitung befindlichen neuen Einzelhandelskonzept und dem ISEK, dem integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ‚Zukunft-Heiligenhaus-2030‘ sind wir auf dem richtigen Weg, auch in Zukunft unseren Bürgern und Gästen eine attraktive, lebens- und liebenswerte Heiligenhauser Innenstadt bieten zu können“, sagt der Technische Beigeordneter Andreas Sauerwein und macht damit die Bemühungen um das Heiligenhauser Zentrum deutlich.

Die Eingaben werden derzeit ausgewertet und fließen in die Erarbeitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte ein.

Unter dem Dach der Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ hat Nordrhein-Westfalen Landesmittel in Höhe von insgesamt 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um von Leerstand und Schließungen in Handel und Gastronomie betroffene Städte zu unterstützen. NRW gehe hierbei neue Wege und gebe den Städten viel Spielraum, das Richtige für das Herz ihrer Städte zu tun, heißt es dabei auch aus dem Rathaus. Heiligenhaus habe nun Fördergelder aus dem Unterstützungspaket „Einzelhandelsgroßimmobilien“ bewilligt bekommen, mit denen städtebauliche Planungen zur Einbindung betreffender Standorte in die umliegenden Strukturen, ebenso wie die Begleitung und Beratung von Machbarkeitsstudien und Klärungsprozesse mit den Eigentümern gefördert werden.