Analyse : Gesucht: Drei Wege in die Erfolgsspur 2020

Die Riesenrutsche des Heljensbads ist sicher ein Wahrzeichen. Allerdings eins mit unklaren Zukunftsperspektiven – noch. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Es braucht Ersatz für das in die Jahre gekommene Heljensbad. Eine Entscheidung ist dringend fällig. Der neue Gewerbepark braucht auch öffentlich zündende Werbung. Gebündelte Ideen sind dringend fällig. Der Innenstadthandel muss sich neu aufstellen. Einigkeit macht stark.

Das zu Ende gehende Jahr 2019 war von Beginn an mit einem netten Etikett versehen: „Jahr der Kräne“. Wie mitten in der Innenstadt auf dem Hitzbleck-Areal und am Stadtrand auf den Neubauflächen des Innovationsparks zu sehen, waren das keine Blütenträume. Ein drittes Großprojekt – Neubau des Heljensbades – war kaum weniger bedeutend, schon der prognostizierten Kosten wegen. In diesem dritten Fall geht es allerdings vorderhand um Plan, nicht um Kran. Es braucht keine prophetischen Gaben um vorherzusehen: Alle drei Projekte bieten reichlich (Zünd-)Stoff für 2020.

Stichwort Heljensbad: Mitten in der Hochsaison, unmittelbar nach Ende des großen Schüler-Duathlons, legte ein verschmortes Trafokabel den Betrieb im Freibad lahm, vorsichtshalber wurde evakuiert. Die Lage war jederzeit im Griff und es bleibt Spekulation, ob der Vorfall in irgendeiner Beziehung zu in die Jahre gekommenden und maroden Technik des Bades stand. Wie lange hält die Technik noch? Wie lange kann das fähige Team unter Holger Brembeck für technisch reibungslosen Betrieb sorgen? Solche Fragen stehen im Prinzip seit Jahren auf der Tagesordnung. Trotzdem: Ein spruchreifes Konzept für ein neues Bad, wie groß auch immer und mit welchem Verzicht auf liebgewordene Annehmlichkeiten wie parkähnlichen Freibad-Liegewiesen verbunden, ein solches Konzept gehört 2020 auf den Tisch. Übrigens nicht zum Zerreden, sondern zum Umsetzen. Bis dann das Bad 2.0 steht, werden ohnehin dann noch Jahre ins Land gehen. Bleibt die Hoffnung, dass der altgewohnte Betrieb derweil weiterlaufen kann.

INFO So geht die Ratsarbeit weiter Der Terminkalender des Rats und der Ausschüsse für das Jahr 2020 liegt vor. Nach den Weihnachtsferien ist der 30. Januar, 17 Uhr, der einzige Termin des Monats. Es tagen die Wirtschaftsförderer. Am 4. und 5. Februar schließen sich Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und des Immobilienausschusses an.

Stichwort Innovationspark: Der neue Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein lässt keinen Zweifel aufkommen. Für ihn ist der Innovationspark, das entstehende Gewerbegebiet am südlich Stadtrand nahe der Autobahnzufahrt zur A 44, das wichtigste Projekt der Stadt. Von Januar an soll das Marketing für interessierte Unternehmen verstärkt werden. Ein neues Logo, eine aussagekräftige Homepage gehören dazu. Auf der sollen auch konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden, wie genau sich Heiligenhaus die Innovation vorstellt. An Erfolg versprechenden Themen fehlt es nicht: Dachbegrünung, Photovoltaik, Elektromobilität, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Es gilt, sie mit Leben zu erfüllen. Und darüber eine Pikanterie nicht zu vergessen: Nach wie vor dürfte die dereinst komplett ausgebaute A 44 bis Ratingen Ost für Unternehmen ein entscheidender Ansiedlungsfaktor bleiben. Auf diesen Zeitplan indes hat die Stadt null Einfluss.

Fachleute halten den entstehenden Innovationspark für das wichtigste Projekt der Stadt. Im Januar soll das Marketing richtig anlaufen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Rohbau des Nahversorgungszentrums auf dem ehemaligen Hitzbleck-Gelände wächst in die Höhe. Der Handel sucht ein neues Konzept. Foto: Blazy, Achim (abz)