Programm in Heiligenhaus Special Oympics – Stadt ist Gastgeber

„Wir sind damit Teil der größten Inklusionsbewegung in Deutschland“, kommentiert Mitorganisatorin Doris Ruthmann-Dümpel. Der 13. Juni ist für das Groß-Event ein besonderer Tag: Es ist weltweit der „Tag der Inklusion“. So wird er in Heiligenhaus ablaufen: Nach großem Empfang und Trainingsmöglichkeiten gibt es ein Sportevent auf dem Sportplatz an der Talburgstraße – mit anschließendem Fackellauf. Das olympischen Feuer wird vom Sportplatz zum Hotel Neues Pastorat des Trägervereins Pro Mobil getragen.