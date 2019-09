Kreis Mettmann : Elternschule hat ein neues Programm

Martina Rubarth spricht mit Kinder über das sensible Thema „Tod“. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Geboten sind praktische Hilfen zu einer Fülle von Themen des Kinder- und Familienalltags.

(RP) Dieses Halbjahr finden wieder einige Veranstaltungen mit einer Reihe von Kooperationspartnern statt. Beispiel: Zusammen mit der Bergischen Diakonie (Fachstelle Sucht) und der OGS Grundschule Birth kommt die Reihe „Always online“ neu im Programm.

Immer schneller halten allerlei internetfähige Geräte wie Smartphone Einzug in die Kinderzimmer und mit ihrer dauerhaften Internetverbindung spielen sie dort eine zentrale Rolle und dieses Thema beschäftigt viele Eltern: Wie und wann sollen Eltern Regeln und Grenzen setzen und die Nutzung kontrollieren. Es sollen Grundschüler für einen bewussten Umgang mit den Medien und ein suchtfreies Leben gestärkt werden. Kursleiterin Marisa Hamann bietet diesen Kursabend im SKFM-Stadtteilzentrum BiLo am Dienstag 12. November, von 19 bis 20.30 Uhr an.

In Kooperation mit dem Kreisintegrationszentrum Mettmann ist ein neues Thema: „Vorurteilsbewusste Erziehung“. Es geht darum, dass sich jeder wünscht, so angenommen zu werden, wie man ist, unabhängig von der Herkunft, Hautfarbe oder Beeinträchtigungen. Wie verhält man sich aber selbst, dieser Frage geht die Kursleitung Panagiota Balagka nach. Die Veranstaltung beginnt am 4. November, von 18 bis 19.30 Uhr im Familienzentrum Oberstadt in der Kolping-Kita Farbenspiel.

Eine weitere Kooperation findet mit Pro Familia Mettmann statt. Andreas Müller wird über Doktorspiele und die kindliche Sexualität im Vorschulalter berichten und bietet Eltern und Pädagogen die Möglichkeit zum Austausch. Der Abend findet im Familienzentrum Kolping-Kita Abenteuerland am 20. November, von 19.30 bis 21 Uhr statt.

Ein sensibles Thema ist es, mit Kindern über den Tod zu sprechen- Wie ist dies mit Kindern möglich? Dieses Thema greift Martina Rubarth auf, die über viel Erfahrung im Hospiz und Palliativbereich verfügt: am 25. November, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Familienzentrum Oberstadt, Kolping- Kita Farbenspiel.

Eine andere Veranstaltung heißt „Alte Spiele neu entdecken“. Hier dürfen Kinder von vier bis acht Jahren mitgebracht werden, und gemeinsam werden die schönsten Spiele ausprobiert. Annette Seipenbusch bietet den Kurs am Mittwoch, 9. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr, im Familienzentrum West Kolping-Kita Bartelskamp an.

„Mami, Papi lies mir bitte vor!“ Unter diesem Titel zeigt die Kurs- und Kitaleiterin Alexandra Szczyrbowski verschiedene Methoden, wie das gemeinsame Anschauen eines Bilderbuches mit Kindern zu einem schönen Ereignis wird. Dazu werden am Dienstag, 24. September, von 17 bis 18 Uhr, im Familienzentrum West, Kolping-Kita Bartelskamp wertvolle und neue Bilderbücher für Drei- bis Siebenjährige zu verschiedenen Themen wie Streit, Gefühle, Freunde, vorgestellt.

In Kooperation mit der Volkshochschule findet der Kurs statt: „Liebe allein genügt nicht“. Achim Schad greift die Themen Klarheit, Grenzen und Konsequenzen im Erziehungsalltag auf und gibt wertvolle Anregungen: am Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 bis 21.45 Uhr im Familienzentrum West Kolping Kita Lummerland.

Wieder dabei sind auch zwei inklusive Spielgruppen für Kinder von ein bis drei Jahren mit den Eltern und Großeltern. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, vielfältige Sinneserfahrungen zu machen sowie erste Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Der Erfahrungsaustausch ermöglicht den Eltern neue Anregungen für den Erziehungsalltag. Diese Gruppen leiten Katja Rimmele und Alexandra Szczyrbowski und finden ab 12. September donnerstags, von 16.15 bis 18 Uhr in der Kolping-Kita Lummerland und freitags ab 13. September, von 16.30 bis 18 Uhr in der Kolping-Kita Bartelskamp statt.

Das neue Programm liegt an vielen öffentlichen Stellen, den Kolping-Kitas und den SKFM Dienststellen aus. Es richtet sich nicht nur an die Eltern, sondern auch an Kindertagespflegepersonen und andere pädagogische Fachkräfte. Viele Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten, es wird daher für alle Angebote um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Weitere Infos, auch zu den Kosten und wo man sich anmelden kann, finden Sie auf den Internetseiten www.kolping-kita-velbert.de oder www.skfm-velbert.de unter der Rubrik „Elternschule“. Dort können Sie den aktuellen Elternschulflyer als PDF-Datei ansehen.