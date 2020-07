Heiligenhaus : Ein Verein schafft den Dreck weg

Im Verein freute man sich besonders darüber, dass sich Familien an der Aktion beteiligten. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Gut 20 Helfer waren in der Wassermangel unterwegs und haben ihren Stadtteil aufgeräumt. Dabei kamen knapp neun Säcke mit Müll zusammen. Der Bürgerverein, Organisator der Aktion, hat inzwischen 70 Mitglieder.

Von Henry Kreilmann

Massenhaft Zigarettenkippen, Plastik in jeglicher Form und ein altes Batterieladegerät – alles Müll, der am Samstag an Straßenrändern oder auf Grünflächen in der Wassermangel gefunden wurde und kurz darauf in großen Müllsäcken landete.

Am Samstag waren gut 20 Stadtteilbewohner der Einladung zum Dreck-Weg-Tag des Bürgervereins gefolgt und konnten, in mehreren Gruppen aufgeteilt, gut neun Säcke mit achtlos in die Umwelt geworfenen Unrat füllen. Das sei ein bisschen weniger gefundener Müll als bei der Premiere im letzten Jahr. „Wir freuen uns, dass vor allem Familien mit Kindern dabei sind und beim Aufräumen helfen“, sagte Organisatorin Simone Lankhorst aus dem Vorstand. Ein Vorteil der Aktion: „In Corona-Zeiten können wir hier draußen gut Abstand halten.“ Mit Müllpickern, Warnwesten und Handschuhen von den technischen Betrieben bestens ausgestattet, war der zweite Dreck-Weg-Tag nach der Premiere im letzten Jahr dabei gut besucht, trotz Urlaubszeit. „Eine super schöne Aktion“, findet Lankhorst. Vorstandskollege Raj Kesavan kann dabei sogar vermelden, dass auch Nicht-Mitglieder der Einladung gefolgt sind. Start und Ziel der Aktion war das Stammlokal: Der Dorfkrug. Hier gab es zum Abschluss dann auch leckere Belohnungen für die fleißigen Sammler aus gleich mehreren Generationen, die der Verein zusammen getrommelt hatte.

INFO Verein vertritt Interessen mit Erfolg Der 2018 gegründete Bürgerverein der Wassermangel setzte sich dafür ein, dass zusätzlich zur Tempo-30-Zone im unteren Bereich der Talburgstraße, auch die obere Talburgstraße (ab Rheinlandstraße) auf Tempo 30 beschränkt werden sollte. Dieses Anliegen wurde im vergangenen Jahr realisiert.

Nach der Gründung im Jahr 2018 hat der Bürgerverein nun 70 Mitglieder, Tendenz steigend. Zwischenzeitlich hat sich das Gründerteam im Vorstand verkleinert, kommissarisch geleitet wird der Verein nun von einem Quartett, das von Reiner Meyer und Ernst Falke komplettiert wird. Mit kurzen Kommunikationswegen, beispielsweise einer WhatsApp-Gruppe, haben sie dabei aber moderne Vereinsstrukturen etabliert. „Wir gehen das ganz entspannt an“, erklärt Kesavan. Möglich sei das, weil die Gruppe sich gut verstehe und am gleichen Strang ziehe. „Wir sind alle gut organisiert. So übernimmt jeder mal Aufgaben.“ Auf längere Sicht brauche man jedoch mehr Leute, die sich im jüngsten Bürgerverein der Stadt engagieren möchten.Am 7. August, 18 Uhr, laden sie zur Mitgliederversammlung – natürlich in den Dorfkrug (Anmeldung erbeten). Auf der Tagesordnung: Die Neuwahl des Vorstandes und die Vorstellung der anstehenden Termine.