Heiligenhaus : Ein Hauch von Hollywood in der Stadt

Heiligenhaus Der amerikanische Schriftsteller und Nobelpreisträger John Steinbeck schrieb auch Drehbücher für die Traumfabrik. Seine Vorfahren stammen aus Heiligenhaus. Das sichert seinem Gedenken seit Jahren eine besondere Adresse.

Und bis heute gehört der Literatur-Nobelpreisträger, der 1902 geboren wurde und 1968 starb, zu den am meisten gelesensten amerikanischen Autoren. Immer wieder zeichnete er in seinen sozialkritischen und realistischen Werken auch das Bild seiner Zeit und damit einer USA, von Einwanderern geprägt - und fand damit zu seinen eigenen Wurzeln. Denn ein Teil dieser Wurzeln liegen in Heiligenhaus. Herausgefunden hat das Kulturkennerin und Forscherin Ruth Ortlinghaus, die dem amerikanischen Schriftsteller hinterher gespürt hat. John Steinbecks Großvater, Johann Adolf Großsteinbeck wurde 1832 auf einem der „Steinbecker Höfe“, die heute immer noch am Zehnhofweg, hinter dem heutigen Flugplatz Meiersberg liegen, in einen angestammten Familienverband hineingeboren.

Es sei keine leichte Aufgabe gewesen, stellte Ortlinghaus heraus: „In weitesten Teilen herrschte Analphabetentum, Unwissenheit und Aberglaube. Missionsblätter, historische Studien und Briefe der Auswanderer erzählen über das mühevolle Leben der Geschwister in Artas nahe Bethlehem, in Jerusalem, der Saron-Ebene und den Teichen Salomons.“ Die Niederberger gehören zu den ersten deutsche Kolonisten des Heiligen Landes, für Johann Adolf blieb das Heilige Land aber nur eine Durchgangsstation. Dort hatte er um 1852 die fünf Jahre ältere Almira Dickson aus den Vereinigten Staaten, die Tochter eines Missionars kennen gelernt. Die beiden heirateten und emigrierten in das Heimatland der Braut. Sie lassen sich dort erst in Massachusetts, dann in Florida nieder und nach seiner Desertieren in der Konförderiertenarmee im Bürgerkrieg letztlich auf einer Milchfarm in Kalifornien. Ihr Sohn John Ernst Steinbeck, geboren in 1862 in Florida, wird später Finanzbeamter und die irisch-stämmige Lehrerin Olive Hamilton heiraten. Ihr Sohn John Ernst wird 1902 geboren und später Literatur, Geschichte und Journalismus studieren, um anschließend Schriftsteller zu werden. In seinen Werken - Romanen, Drehbüchern, Essays - lässt er auch seine Abstammung, die deutschen und die irischen Einflüsse, einfließen. Heiligenhaus setzte dem Autoren mit dem John-Steinbeck-Park, auf Bestreben der Forscherin Ruth Ortlinghaus ein Denkmal – und so ist sein Name fest im Alltag verankert.