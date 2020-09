Aktion in Heiligenhaus : Ein ganzer Tag zum Äpfelpflücken

Heiligenhaus Etwas schöne Aktion hat sich die Ortsgruppe des BUND für den Samstag dieser Woche vorgenommen. Alles dreht sich um Erntezeit und Äpfel.

(RP/köh) Am 3. Oktober, 10 Uhr, trifft man sich zum zweiten Apfelpflücktag in diesem Jahr mit Mitgliedern der Streuobstwieseninitiative Niederberg. Treffpunkt ist die Adresse, Holzsiepen/Ecke Losenburger Straße. Die Äpfel werden in einer Mosterei zu dem unbehandelten „Trink Mit" Apfelsaft verarbeitet. Die Streuobstwieseninitiative ist dem Naturschutzzentrum Bruchhausen in Erkrath angeschlossen, einer Stiftung, die aktiven Naturschutz leistet und vielfältige Bildungsangebote auch für Kinder macht. Helferinnen und Helfer sind am Samstag willkommen. Und es gibt einen zweiten BUND-Termin: Am Montag, 5. Oktober, um 19 Uhr geht es beim Monatsreffen im Umweltbildungszentrum (UBZ), Abtskücher Straße 24 (neben Feuerwehr-Museum) um eine ganze Reihe von Themen: Volksinitiative Artenvielfalt in NRW, Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet, Pflege der Streuobstwiese. Gäste sind willkommen.