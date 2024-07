Zwischenbilanz in Heiligenhaus Durchwachsene Saison im Heljensbad

Unterstützung bei der Aufsicht am Beckenrand kommt durch den Ortsverein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und dem Heiligenhauser Schwimmverein. Deren ausgebildete Rettungsschwimmer werden nochmals durch die Bademeister für ihre Aufgabe geschult. „Aber auch hier wird es immer schwieriger, Leute zu bekommen, denn das Freibad ist ja nicht nur am Wochenende geöffnet.“ Mit sechs Euro ist der Badespaß unter freiem Himmel in Heiligenhaus nicht gerade billig, Hilden verlangt noch 50 Cent mehr. „Wir leisten uns eine der größten Anlagen dieser Art in der Gegend. 99 Prozent aller Besucher beklagen sich nicht über den Eintrittspreis“, so die Feststellung von Holger Brembeck, der zu Bedenken gibt, dass seitens der Stadtwerke Heiligenhaus der Eintrittspreis kräftig bezuschusst wird.