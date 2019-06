Heiligenhaus : Schüler laufen und schwimmen um die Wette

Heiligenhaus (RP) Ende Juni wartet auf die Viertklässler der Grundschulen und die Schüler der Klassen sechs bis neun der weiterführenden Schulen ein sportliches Highlight: der Heljensbad-Schüler-Duathlon im Freibad.

Am Dienstag, 25. Juni, geht es ab 10 Uhr für insgesamt 104 angemeldete Schüler der Klassen 6 - 9 der Heiligenhauser weiterführenden Schulen um sportliche Erfolge. Die Teilnehmer/innen starten zunächst ins kühle Nass. Es sind zwei oder vier Längsbahnen im Schwimmerbecken, also 100 bis 200 Meter zu bewältigen, bevor es anschließend nonstop auf die Laufstrecke von 1000 m quer durchs Freibadgelände geht. Die dafür benötigte Zeitdistanz führt dann zur Platzierung der Teilnehmer in den einzelnen Startklassen und beschert jeweils den schnellsten Sechs eine Urkunde. Tags darauf geht es dann ab 10 Uhr für 81 angemeldete Grundschüler/innen der 4. Klassen an den Start.