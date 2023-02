Aktion in Heiligenhaus Kreissparkasse öffnet zur Blutspende

Da haben sich zwei Seiten gefunden, die sich bestens ergänzen. Die Kreissparkasse Düsseldorf stellt die Kundenhalle nach Schalterschluss in der Geschäftsstelle an der Hauptstraße in Heiligenhaus zur Verfügung und das Deutsche Rote Kreuz lädt zur Blutspende ein. Hintergrund der noch jungen Zusammenarbeit: Die Kant-Aula, in der Vergangenheit das Blutspendelokal des DRK, wird inzwischen auch vom Rat der Stadt Heiligenhaus genutzt und steht deshalb seltenen zur Verfügung.