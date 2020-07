Heiligenhaus : Dreister Reifendiebstahl bei Nacht

Die Polizei ermittelt in einem schweren Fall von Diebstahl. Foto: Michael Scholten

Heiligenhaus Die Diebe kamen in der Nacht zum Dienstag auf das Gelände eines Autohauses an der Selbecker Straße. Sie bockten laut Polizei 15 Autos auf und stahlen die Reifensätze. Schaden: Mehr als 10.000 Euro.

Das ist nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen passiert: Gegen 6.30 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Autohauses festgestellt, dass sich die Täter auf noch unbekannte Art und Weise in der Nacht Zugang auf den rückwärtig gelegenen Parkplatz des Autohauses verschafft hatten. An insgesamt 15 Autos (Modelle von Hyundai, Opel und Mercedes) hatten die Täter alle vier Räder abmontiert und die Autos dazu auf Ziegelsteine aufgebockt. An weiteren fünf Fahrzeugen hatten es die Diebe ebenfalls versucht - hier waren die Autos bereits aufgebockt und die Radmuttern wurden abgeschraubt, allerdings waren die Räder noch auf den Achsen montiert. „Ob die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es im Bericht der Polizei.